شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يحدد 7 مستهدفات رئيسية فى الولاية الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام مجلس النواب، بمناسبة التنصيب لولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات قادمة، مستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.

القاهرة - سامية سيد -

حماية وصون أمن مصر القومى

تضع الدولة حماية وصون أمن مصر القومي على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يشهده الإقليم من اضطرابات وصراعات، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

تعميق الحوار الوطني

كما تستهدف الدولة استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.

تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية

تبنى الدولة خلال الولاية الجديدة استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتـج المحلـى الإجمالي تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى، لزيادة الصادرات، ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

إصلاح مؤسسي شامل

كما تبنى الدولة إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

الاستفادة من ثروات مصر البشرية

تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ، ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.

دعم شبكات الأمان الاجتماعي

تعمل الدولة خلال السنوات القادمة، على دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.

تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية

كما تركز مستهدفات الدولة على الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.