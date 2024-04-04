الإمارات ترفض مواصلة التنسيق الدبلوماسي مع إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية مساء الخميس إن الإمارات أعربت عن رفضها مواصلة التنسيق الدبلوماسي مع إسرائيل على خلفية مقتل موظفي وعمال الإغاثة في غزة.

وأفادت القناة بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، كما عقد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يعكوف بليتشتاين، اجتماعا مع السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة.

وذكرت "i24NEWS" نقلا عن مصادر أن السفير آل خاجة وصف الوضع الحالي بأنه "الأسوأ بين البلدين".

كما أكدت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلي في أبو ظبي أمير حايك، تلقى توبيخا عبر الهاتف من وزارة الخارجية الإماراتية.

وفي المقابل أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن غضبه إزاء الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات الإنسانية التابعة "للمطبخ المركزي العالمي" وذلك خلال اتصال الأربعاء مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وشدد الوزير أوستن على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لحماية عمال الإغاثة والمدنيين الفلسطينيين في غزة بعد فشل التنسيق المتكرر مع منظمات الإغاثة الأجنبية، حسبما أفاد بيان عن البنتاغون.

وتأتي المحادثة، في أعقاب هجوم إسرائيلي أدى إلى مقتل موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية بينهم مواطن أمريكي، في غزة هذا الأسبوع.

وأكدت المنظمة في وقت سابق "مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقها مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

ووفق "وورلد سنترال كيتشن" فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".

إسرائيل تعترف بمقتل موظفي الإغاثة بشكل "غير متعمد"

وأقرت إسرائيل أنها قتلت موظفي الإغاثة بشكل "غير متعمد"، ووعدت بإجراء تحقيق كامل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه يجري "مراجعة شاملة على أعلى المستويات" لفهم ظروف ما وصفه بالحادث "المأساوي".

ومنذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، أكدت منظمات غير حكومية عديدة تعمل في غزة أن موظفيها ومواقعها تعرضت لقصف إسرائيلي.

وقُتل 196 من عمال الإغاثة من بينهم 175 من الأمم المتحدة منذ بداية الحرب، وفقا لأمينها العام أنطونيو غوتيريش.