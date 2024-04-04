"ملتزمون بالسوق الإسرائيلية".. ماكدونالدز تتحدى حملات المقاطعة حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب (د ب أ)

وافقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، ماكدونالدز كورب، على شراء مطاعمها في إسرائيل من شركة ألونيال ليمتد المشغلة لها، لتصبح السلسلة المحلية في إسرائيل مملوكة مباشرة للشركة الأم في أمريكا.

ويأتي ذلك في خضم تزايد الصعوبات التي تواجهها السلسلة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ككل على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ألونيال أطلقت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في إسرائيل منذ أكثر من 30 عاما، حيث وصل العدد إلى 225 مطعما يعمل فيها أكثر من 5000 عامل، بحسب بيان السلسلة الموجود مقرها في مدينة شيكاجو الأمريكية.

وقال جو سيمبلز، رئيس قطاع الأسواق الدولية وتراخيص المطاعم لدى ماكدونالدز: "ستظل ماكدونالدز ملتزمة بالسوق الإسرائيلية وضمان استمرار التجربة الجيدة للعملاء والعاملين بها هناك".

ورفضت ماكدونالدز الكشف عن السبب الأساسي لصفقة الاستحواذ على المطاعم.

وأصبحت الشركة الأمريكية مثار جدل قوي في الشرق الأوسط ككل منذ بدء حرب غزة وبعد نشر صور وفيديوهات على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، تظهر فيها مطاعم ماكدونالدز وهي تقدم وجبات للجنود الإسرائيليين.

ونددت الشركات المشغلة لمطاعم ماكدونالدز في السعودية وباكستان وماليزيا بهذه الصور. كما انتشرت دعوات إلى مقاطعة مطاعم ماكدونالدز في أغلب الدول العربية والإسلامية، مما دفع الرئيس التنفيذي كريس كيمبزنيسكي إلى إصدار رسالة اطلعت عليها بلومبرج يؤكد فيها أن الشركة ترفض وتدين كل خطابات التحريض على الكراهية سواء بمعاداة السامية أو معاداة المسلمين.

ولم تفلح الرسالة في احتواء غضب الشركاء والعملاء في الدول العربية والإسلامية. وجاءت نتائج ماكدونالدز في الربع الأخير من العام الماضي أقل من التوقعات نتيجة دعوات المقاطعة والتوترات في الشرق الأوسط. وتراجعت إيرادات السلسلة في المنطقة التي تمثل حوالي 10% من إجمالي إيراداتها عن التقديرات بشدة.

وذكر موقع كالكاليست الإخباري الإسرائيلي أن ماكدونالدز ستبحث خلال الشهور القليلة المقبلة على مشتر جديد لحق امتياز فروعها في إسرائيل بعد استكمال صفقة الاستحواذ الحالية على الفروع.