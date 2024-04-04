شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: الشعب المصرى العظيم لا يحكمه إلا قائد بعظمة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية رسميا لفترة رئاسية جديدة قائلا إن الشعب المصري العظيم لا يحكمه إلا قائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أثبت بجدارة على مدار فترة توليه زمام الأمور أن أصلح من يرأس مصر ويدير أمور شعبها.

وأضاف "البرديسي" فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو دعوة المصريين ونبوءة المؤسسات وترنيمة الثورة وبشارة الدولة، قائلا "هنيئا لنا به فالعيد عيدان عيد الفطر وعيد توليه القائد البطل رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بأداء اليمين الدستورية بمجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة الثلاء الماضي لتوليه رسميا فترة رئاسية جديدة وعاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حلفه اليمين بأنه يظل مخلصا في عمله ولا ترى عينه سوى مصالح الشعب ومصلحة هذا الوطن، وجاءت كلماته خلال حفل التنصيب اليوم بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، محددة ومؤثرة، كشفت عن حجم التحديات التي واجهها الوطن على مدار الأعوام الماضية.