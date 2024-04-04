شكرا لقرائتكم خبر عن قانون رعاية المصريين بالخارج.. مراكز متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، على تشكيل اللجنة العليا للهجرة، والتي تختص بعدة مهام أبرزها إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراسبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجال الزراعة والصناعة، مع دراسة تنظيم دورات لتأهيل الراغبين فى الهجرة، ويصدر تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

ونص القانون على تدشين تلك المراكز طبقا لقواعد محددة للالتحاق، حيث تصدر قرارات محددة من قبل الوزارات والأجهزة المعنية لتنظيم أعمال هذه المراكز من غير إخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات.

ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة، كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة.

وتختص هذا اللجنة أيضا بالحفاظ على الأسس الثقافية التي تحفظ صلة المصريين بالخارج مع وطنهم وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج، إضافة لاقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.