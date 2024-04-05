شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقك.. فى حال حجز منتج يحق لك استلام إيصالا بالحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك على وضع كافة الضوابط لمسألة البيع والشراء فضلا عن وضعه مواد حاسمة ضد محاولات خداع المستهلك.

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

كما نصت المادة 11 على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة 10 من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

وجاءت المادة 12 تنص على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به خصائص المنتج وصفاته وأى بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

