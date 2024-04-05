شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تداول منتجات أو الإعلان عنها بشكل يسيئ للموطنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك على وضع كافة الضوابط لمسألة البيع والشراء، فضلا عن وضعه مواد حاسمة ضد محاولات خداع المستهلك.

ونصت المادة 13 من قانون حماية المستهلك على أن يحظر استيراد منتجات أو انتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

كما نصت المادة 14 على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة 13 من هذا القانون.

