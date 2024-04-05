شكرا لقرائتكم خبر عن رد الجميل لكبار السن.. إعفاء جزئى للمسن من دخول المسارح والمواقع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين،الذى أقره مجلس النواب، على ضرورة الزام الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ومن ضمن تلك الإعفاءات أيضا يحصل المسن على إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأكد مشروع القانون على حقوق عديدة لكبار السن بما تضمن لهم حياة كريمة، كما كفل القانون حق المسن في الحفاظ على بياناته الشخصية، مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.