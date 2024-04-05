شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس" العربية لحقوق الإنسان": الأمن والاستقرار أهم إنجازات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن كفاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مؤسسات دولة قوية وتحقيق الاستقرار والسلم هو أهم إنجاز حققه الرئيس في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف شلبي في تصريحات له أن العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان هي علاقة عضوية، فحقوق الإنسان لا تتحقق ولا تزدهر في غيبة الأمن، كما أن حماية حقوق الإنسان هي في صميم ازدهار الأمن وتأمين الالتحام والتكاتف الوطني.

ولفت علاء شلبي الى أن هذه المهمة جليلة وعظيمة بالنظر إلى المحيط الإقليمي شديد الاضطراب في مناخ الحروب والصراعات الدولية والنزاعات الأهلية المسلحة، مشيدا بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من استحقاقات بعدما تجاوزت البلاد صعوبات الإرهاب وضغوط الاستعمار الجديد، معربا عن آمله في إنجاز كامل استحقاقات الاستراتيجية خلال الـ 18 شهرا المقبلة.

