أخضر القوى البارالمبي يواصل تحضيراته لبطولة العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصل المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية تحضيراته استعداداً للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي ستقام في مدينة كوبي اليابانية خلال الفترة من 17 إلى 25 مايو 2024 والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024”.

ويخضع لاعبو المنتخب لتدريبات متواصلة خلال معسكراتهم الداخلية التي تمثل “المرحلة الأولى” التي انطلقت في الـعاشر من مارس الماضي في كل من الرياض وجدة والدمام بمشاركة 15 لاعباً ولاعبة، هم جمعان الزهراني وعبدالرحمن القرشي “كراسي ” , وحسن دوشي “وثب” ونور الصناع وإدريس سفياني وعلي النخلي وجواد العلوي وثامر الزهراني “جري”, وهاني النخلي وحيدر سلامي ومحمد رزق الله وزياد آل خريب وراضي الحارثي وسارة الجمعة وناضا الحميداني “رمي”, تحت إشراف المدربين مصلح العتيبي وفاطمة زهور وموسى هوساوي ومراد عبدالنوز وبندر شراحيلي وحسين السبع ورياض عثمان، بحضور المعالج تركي العتيبي والإداري سامي المحرج, ومدير الأداء الرياضي باتحاد ألعاب القوى البارالمبية ناصر القحطاني.

ويستمر المعسكر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ومن ثم المغادرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن المرحلة الثانية من التحضيرات، التي سيتخللها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية والمغادرة بعد ذلك إلى اليابان للمشاركة في البطولة.