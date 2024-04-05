شكرا لقرائتكم خبر عن "لو عاوز ترجع لبس العيد".. اعرف حقوقك فى استرجاع السلعة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على حق المستهلك خلال ثلاثين يوماً من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله .

ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناءً على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

كما نص القانون على ضرورة الزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة ، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قراراً بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .