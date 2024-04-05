شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاءات هامة لذوى الهمم بقانون حماية الملكية الفكرية تشجيعًا لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون حماية الملكية الفكرية، على دعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في حماية حقوقهم الفكرية وإجراءات قيدها وتسجيلها، فقد نصت أحكام هذا القانون على إعفاءات لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة من رسم القيد، في إطار رعاية الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون.

وتبلغ قيمة الرسوم الخاصة بتسجيل المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية، بالسجل المخصص لذلك قرابة 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.

ويعفى من الرسم المشار إليه في هذا المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.