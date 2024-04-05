شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا وألعاب وملابس العيد.. "الشعب الجمهوري" ينظم احتفالية "يوم اليتيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الشعب الجمهوري، بمحافظة الجيزة ، احتفالية خاصة بـ"يوم اليتيم" بمشاركة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري "رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب"، والمستشار أحمد حبيب أمين محافظة الجيزة لحزب الشعب الجمهوري، والنائب أحمد عاشور أمين تنظيم محافظة الجيزة، وناصر سلامة عضو هيئة مكتب محافظة الجيزة، والدكتورة إيناس بهى الدين أمين المرأة بمحافظة الجيزة، وعدد من القيادات الحزبية.

وشهدت الاحتفالية مشاركة أكثر من 200 طفل وطفلة ، وتوزيع هدايا و العاب ، وملابس العيد ، ووجبات الإفطار، وفقرات تنورة وتخت شرقي، وألعاب.

وبدأ برنامج الحفل بعمل شو للعرائس للترحيب لمدة 10 دقائق، ثم توزيع الأطفال إلى 6 محطات وكل محطة بها 12 إلى 14 فرد ومدة كل محطة 19 دقيقة للتغير.

ومن بين تلك المحطات لعبة نفخ doun circum، ولعبة نفخ bouncy house of ball، ألعاب ترويحية، ترميولين، تلوين الجيس، ألعاب تفريهية، غزل بنات، فشار، شد الحبل، سباق الشوال، شيك على العالي شيك على الواطي، دومتوز، طاولة، شطرنج، فطار جماعي، كراسي ألوان، تخت شرقي، شخصيات كرتونية، تنورة show، ومعرض green city.

وتضمن الحفل قضاء ساعات مع الأطفال الأيتام والاحتفال معهم فى عيدهم بتوزيع الهدايا والألعاب وعرض فقرات ممتعة بهدف إدخال الفرح والسرور على قلوب الأطفال.















