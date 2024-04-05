شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يمضى بخطى متسارعة لإدخال البهجة لقلوب المحتاجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضاعف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حجم الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان، حيث أوضح بيت الزكاة والصدقات المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه سيعمل على توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توزيع 200 ألف كوبون فئة 200، 300، 400 جنيه، ومضاعفة الإعانات الشهرية لـ 102 ألف مستفيد.

وأضاف التحالف الوطني، أن مؤسسة العربي، أحد كياناته، ستوفر على مدار شهر رمضان 40 ألف كرتونة مواد غذائية، بتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى توزيع زكاة نقدية على 40 ألف أسرة، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتوزيع 55 طن لحوم، بتكلفة 22 مليون جنيه، إلى جانب توفير 100 ألف وجبة ساخنة، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

ويكثف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية في شهر رمضان 2024، من خلال مؤسساته والأمانات التابعة له المُنتشرة بعدد من محافظات الجمهورية، في إطار خطته الاستعدادية لشهر رمضان.