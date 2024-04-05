شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. قطار الخير للتحالف الوطنى ممتد لآخر شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده لدعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندتهم من خلال سلسلة من المبادرات التي تستهدف تحقيق أمنهم الغذائي والمعيشي لهم في شهر رمضان 2024، وذلك من خلال مؤسساته والأمانات التابعة له المُنتشرة بعدد من محافظات الجمهورية، في إطار خطته الموضوعة لشهر رمضان.

وحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تنظيم موائد رحمن بمختلف محافظات الجمهورية والأخص القرى النائية والأشد فقرا، ذلك بجانب مبادرات التحالف لدعم الطلبة بالمدارس والغارمات وغيرها من أشكال الدعم والإعانة لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأولى بالرعاية وإدخال البهجة والطمأنينة عليهم.

وضاعف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حجم الإعانات الشهرية خلال شهر رمضان، حيث أوضح بيت الزكاة والصدقات المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه سيعمل على توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى توزيع 200 ألف كوبون فئة 200، 300، 400 جنيه، ومضاعفة الإعانات الشهرية لـ 102 ألف مستفيد.