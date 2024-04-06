شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الراحل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيّ أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.

وقال نجل الفقيه القانوني الراحل تعليقا على وفاة أحمد فتحى سرور ، عبر صفحته علي موقع فيس بوك : إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.

وتابع نجل أحمد فتحى سرور في منشوره : "رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء يشعر بآلامهم وأحزانهم .. وداعاً المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي، اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار، اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعا، لين القلب، متسامح، اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".

وفيما إنفوجراف عن القانوني الراحل:

توفي عن عمر يناهز 92 عامًا



بقى كرئيس مجلس الشعب الأسبق لمدة 21 عاماً



ولد فى 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا

تخرج في كلية الحقوق "جامعة القاهرة" عام 1953



معلومات شخصية كشف عنها فى حوار سابق:

مجموعه فى الثانوية كان 80%

أول مرتب فى حياته كان 24 جنيهًا.. وتمنى أن يكون مُمثلاً