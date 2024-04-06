شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد فتحي سرور .. تحالف الأحزاب المصرية: فقدنا خير رجالات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا وفاة السياسي والبرلماني الكبير والقدير الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي السابق.



وأكد المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية أن مصر بل والعالم فقد بـ وفاة الدكتور احمد فتحي سرور رجلا من خير رجالات السياسة والبرلمان والقانون وله العديد من البصمات الهامه في المجال الدستوري والبرلماني.

وقدم المجلس الرئاسي خالص العزاء لأسرة الفقيد والأسرة البرلمانية والقانونية داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومنذ قليل، أعلن طارق سرور، نجل الدكتور أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن تشييع جنازة والده اليوم السبت عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.



وكتب نجل الراحل في منشور منفصل : إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.

وتابع نجل أحمد فتحى سرور في منشوره : رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء يشعر بآلامهم وأحزانهم .. وداعاً المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.



