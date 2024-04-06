شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يشترط حضور الطالب 85% من أيام الدراسة لدخول الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاز قانون التعليم فصل الطالب من المدرسة حال تغيبه بدون عذر، حيث نصت المادة 25 منه على أنه يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.

ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.

ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.