شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"إعلام النواب": وعى المصريين قادر على دحض المؤامرات الخبيثة لقوى الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منى عمر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن المواطن المصري يملك من الوعي والإدراك من يجعله يدحض كافة محاولات قوى الشر للمزايدة على الموقف المصري لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، لذا فإن محاولات البعض في استغلال المظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية من أجل المزايدة على دور الدولة، محاولات بائسة، لم ولن تنجح في أغراضها.

وأشارت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن المواطن قادر على كشف المؤامرات المغرضة التي تلجأ إليها هذه الجماعات صنيعة قوى الشر العالمية مؤكدة أنه في الماضي قبل اكثر من 10 سنوات كانت هناك أرضا خصبة لهذه المؤمرات لكن في الوقت الراهن فإن وعي المواطن وإدراكه لحجم التحديات والدمار الذى أصاب البلدان المجاورة أصبح حائط الصد لتلك المؤامرات بل هو الذي يقضي عليها في المهد وهو ماأكدته المشاركة القوية لملايين المصريين فى الانتخابات الرئاسية والتي كانت خير رد على المشككين وأثبت المصريين خلالها أن لديهم من الوعي ما يمنع أي محاولات للنيل من وطنهم أو عرقلة قطار التنمية والبناء الذى انطلق ومازال يمضى في طريقه بكل سرعة.

