شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حزب مستقبل وطن تنعى الدكتور أحمد فتحى سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور أستاذ القانون الجنائي المحامى بالنقض والإدارية العليا، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وأفراد عائلته الصبر والسلوان.

وقال القصبى فى بيان له منذ قليل: «إننا ننعى بمزيد من الحزن والأسى فقيد الوطن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق قامة قانونية أثري الحياة النيابية، وكان له دور بارز ومن أهم رواد العمل السياسي والقانوني في مصر .

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد فتحي سرور ولد في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا وهو سياسي بارز ورئيس مجلس الشعب الأسبق منذ عام 1991 حتى عام 2010 ويعد أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث، وأصدر أحمد فتحى سرور الإعلان العالمي للديموقراطية سنة 1997 عندما كان رئيساً للاتحاد البرلماني .



