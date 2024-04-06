شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلا النواب والأمين العام للمجلس ينعون الدكتور أحمد فتحى سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور - رئيس مجلس الشعب الأسبق صاحب التاريخ القانوني والبرلماني المشرف، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.