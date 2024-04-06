شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على أحمد فتحى سرور بمسجد الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عدد من الشخصيات العامة والسياسية صلاة الجنازة على جثمان الراحل الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 92 عامًا.

جدير بالذكر أن أحمد فتحى سرور سياسي بارز، وشغل منصب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ عام 1991 حتى عام 2010.

وولد الدكتور أحمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 بمحافظة قنا.

ويعد الدكتور أحمد فتحى سرور أحد كبار رجال القانون في التاريخ المصري الحديث.

وأصدر أحمد فتحى سرور الإعلان العالمي للديمقراطية سنة 1997 عندما كان رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي.

