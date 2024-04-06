شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية لحقوق الإنسان" تعقد مؤتمرا لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الاحتلال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز ميزان لحقوق الإنسان، فلسطين، اليوم السبت، المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج تقرير المرحلة الأولى من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في قطاع غزة.

وكان فريق محققي البعثة المشتركة انتهى من جولته في زيارة مستشفيات شمال سيناء ومحافظات القناة وكذلك إقليم القاهرة الكبرى لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بتلك المناطق.

وضم فريق البعثة المشتركة كل من محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيسا للبعثة، و محمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، و محمد عبد الله، الباحث بمركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة، وأحمد رضا طلبة، مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، فيما رافق الفريق كل من علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، وعصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة.

وكانت البعثة كانت قد قامت بزيارة المصابين الذين يتلقون العلاج في مصر في العديد من المستشفيات بعد من المحافظات المختلفة واستمعت إلى شهاداتهم حول الاصابات التي تعرضوا لها نتيجة حرب الإبادة التي يتعرضون لها .