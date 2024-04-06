شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار": الحوار الوطني يدخل مرحلة جديدة أكثر عمقا وفعالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحوار الوطني سيكون في صورة مختلفة، خاصة مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطاب التنصيب للولاية الجديدة على أنه سيكون أكثر عمقا، ومن ثم سيكون هناك أسلوب مختلف في الأداء والاستراتيجيات الموضوعة.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن الحوار الوطني سيدخل في مرحلة جديدة حيث سيأخذ منحنى مختلف وأكثر فعالية خاصة في ظل التواصل الحالي والأكثر التصاقا مع الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وتحويلها لواقع.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أن هناك فرصة جيدة للأحزاب لتمارس دورا رئيسيا في التعبير عن رأيها لذلك عليها استغلالها، مشددا أهمية وضع اسم الأحزاب بجانب المقترحات التي ترفع من الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وقال "خليل" إن سرعة استجابة الرئيس السيسي للمقترحات المرفوعة في جلسات المرحلة هي التي تؤكد نجاحه وتزيد من الأجواء الإيجابية حول الجلسات المقبلة، التي يجب أن تليق بطبيعة المرحلة والولاية الجديدة.