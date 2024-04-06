شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مستقبل وطن": حديث الرئيس السيسى بحفل إفطار الأسرة المصرية اتسم بالمصارحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، تؤكد حرصه الدائم على البسطاء وتوفير الحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى أن تجمع القوى السياسية والوطنية فى هذا الحفل أقوى رسالة للداخل والخارج، أن مصر كلها تقف خلف القيادة السياسية فى خطة التنمية والرخاء والتقدم ومسيرة دعم الاستقرار التى تنعم به البلاد.

وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن، أن هناك العديد من المكاسب لحفل إفطار الأسرة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، توجيه باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين، توجيه بتقديم كل السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة، توجيه بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة، إضافة لتوجيه الرئيس للحكومة باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

وأشار عماد نجيب، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اتسم بالمصارحة والمكاشفة فالرئيس كان حريصا على شرح الأوضاع الاقتصادية لمصر منذ اليوم الأول لقدومه إلى الحكم وهو ما اعتاد عليه الرئيس طوال السنوات الماضية، وهذا الأمر ظل غائبات لعصور طويلة.