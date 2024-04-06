شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: بناء الإنسان على رأس أولويات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن حفل إفطار الأسرة المصرية يعتبر مناسبة تقليدية مميزة تجمع العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين والإعلاميين، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني، وتأكيد التزام الرئاسة بدعم وخدمة المجتمع المصري.

وأضاف غنيم، أن هناك العديد من المكاسب التى نتجت عن حفل إفطار الأسرة المصرية خلال السنوات الأخيرة الحوار الوطنى، ودوره فى لم شمل وتعزيز الحياة السياسية والحزبية، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسى حينها" الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ودعى كافة الأطراف الوطنية إلى حوار وطني في حفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022.

وأشار السعيد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال حفل الإفطار أهمية بناء الإنسان، وهذا يؤكد أن الدولة عازمة على بناء الإنسان، وأن بناء الإنسان يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ أساسية يأتي على رأسها بناء الإنسان، بهدف التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره المواطن يقوم بواجباته السياسية، والاجتماعية والاقتصادية وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الادارة، وسبل الحياة.