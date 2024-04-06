شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر": رسائل الرئيس السيسى تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن حفل إفطار الأسرة المصرية، شهد اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاركة مختلف طوائف الشعب المصري من وزراء ونواب وسياسيين واعلاميين واقتصاديين ومثقفين ورجال دين وفئات مختلفة، يعزز من المساحات المشتركة التي ارست دعائمها الجمهورية الجديدة.

وأشادت"مديح" في تصريحات لها اليوم، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الافطار، موضحة أنها اتسمت بالمكاشفة والمصارحة حيث وجه الرئيس تحية تقدير لكل من شارك فى مواجهة التحديات والأزمات خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلي أن القيادة السياسية عقدت العزم على المضي قدما نحو الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة التي تهدف اليها الدولة المصرية ويطمح فيها المصريين، لافتة الي أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.



وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل على أهمية استمرار الحوار الوطني، بما يعزز حالة الحوار والنقاش حول أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي أن الفترة المقبلة دقيقة ومهمة وتطلب من الجميع الوقوف صفا واحد خلف القيادة السياسية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.