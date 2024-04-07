ارتفاع الحرارة ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالامارات اليوم الاحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد موضحًا أن الطقس بشكل عام غائم جزئيًا أحيانًا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليصبح رطب ليلا حتى غدًا الاثنين على بعض المناطق الساحلية.

الرياح جنوبية شرقية

وأضاف المركز، الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/ساعة.

بحر الخليج العربي خفيف الموج

وتابع، يكون الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 00:49 والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 06:34

بحر عمان خفيف الموج

وأفاد، يكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 و الثاني عند الساعة 20:47 والجزر الأول عند الساعة 14:34 والجزر الثاني عند الساعة 03:15

وجاءت درجات الحرارة في الامارات اليوم الاحد كالاتي:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 18 70 15

دبي 31 19 85 25

الشارقة 31 17 80 15

عجمان 30 20 85 25

أم القيوين 30 16 85 25

رأس الخيمة 32 17 70 20

الفجيرة 31 21 70 20

العـين 35 21 55 10

ليوا 36 21 50 15

الرويس 35 21 60 15

السلع 36 22 55 15

دلـمـا 33 23 75 25

طنب الكبرى / الصغرى 29 24 85 25

أبو موسى 28 24 85 25

ابريل أحد فصول الفترة الانتقالية الاولى

وذكر المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة، أن شهر إبريل يُعد أحد أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى خلال فصل الربيع التي تتميّز باختلاف وسرعة تغيّر توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السُفلية من الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تغيّرات سريعة في الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن الشمس خلال هذا الشهر تواصل حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي.

ووفقاً للمركز يشهد شهر أبريل الجاري ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة، حيث تزداد متوسطات درجات الحرارة بمقدار ثلاث إلى خمس درجات، مقارنة بمارس الماضي، لافتاً إلى أنه خلال هذا الشهر أيضاً يضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق.