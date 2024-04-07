شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الضريبة العقارية حدد حالات التهرب من الضرائب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 117 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، عن حالات التهرب من أداء الضريبة، والتي تمثلت في 5 حالات، وهي كالتالي:
1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
2- ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجة حق.
4- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
5- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق
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