شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الضريبة العقارية حدد حالات التهرب من الضرائب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 117 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، عن حالات التهرب من أداء الضريبة، والتي تمثلت في 5 حالات، وهي كالتالي:

1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

2- ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجة حق.

4- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

5- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق



