شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدة القانونية لترخيص المشروع وتقنين أوضاعك وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الضوابط والقواعد التى تنظم عمل الاقتصاد الموازي، من أجل توفيق وتقنين أوضاع الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التى تندرج تحت مظلته، ويعمل بها آلاف الشباب.

والزم القانون جهاز تنمية المشروعات بإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى، على أن يتقدم صاحب المشروع بطلب ترخيص لتوفيق موقفه القانوني، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات، ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

كما أتاح القانون مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.