شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: كلمة الرئيس بحفل الإفطار تضمن استراتيجية المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن امتنانه للدعوة الكريمة لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية واصفًا الاحتفال بأنه مائدة واحدة جمعت كافة المصريين من كافة الطوائف والانتماءات السياسية والخلفيات الاجتماعية.

وأضاف عبد العزيز بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت كعادته من القلب إلى القلب خاطب فيها الحضور وجميع المصريين بشفافية وصراحة وصدق، وأكد فيها على أهم ملامح استراتيجية المرحلة القادمة في ظل ولايته الجديدة لمصر.

وأشاد هشام بافتتاح حفل الإفطار بكلمة الممثلة الفلسطينية سيرين خاص بطلة مسلسل مليحة الذي يلقي الضوء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كانت رسالة واضحة تنم عن محورية القضية الفلسطينية وأولويتها لدى الدولة المصرية، كما تعبر بلا شك عن أن أهل فلسطين هم جزء لا يتجزأ من الأسرة المصرية.

وأعرب عبد العزيز عن إعجابه باللفتة الكريمة من خلال دعوة مرشحي الرئاسة ووجودهم على مائدة إفطار واحدة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسئولين في الدولة المصرية، واصفًا ذلك بأنه ترجمة عملية للتنافس وليس الصراع، وللتكامل بين جميع المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن كلمة الرئيس جاءت للتأكيد على أهم ملامح المرحلة القادمة مثمنًا تأكيد سيادته على استمرار حالة الحوار الوطني وتكليفه وتوجيهه للحكومة بدعم الحوار الوطني ومشاركتهم بصورة فعالة مع كافة أطراف الحوار الوطني كما ثمن تأكيد سيادته على أهمية الحوار في المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة ومصر منذ السابع من أكتوبر وبأن وحدة المصريين وحوارهم وتلاقي آرائهم هي السبيل لتجاوز التحديات وللعبور نحو مستقبل واعد في ظل عالم يتشكل الآن بشكل مختلف.