شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يهنئ القيادات الصحفية الجديدة للصحف القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، بالتهنئة للقيادات الصحفية الجديدة لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير المؤسسات القومية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في ودعم الجهود التي تبذلها الدولة في كافة المجالات، وأداء رسالتهم الإعلامية وتعزيز المعرفة والمساهمة في الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات الصحفية كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 7/4/2024 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة و وليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الاله أعضاء الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وأعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية. وأن التغيرات جاءت ضخا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم ومؤكدا على دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

وجاءت التغييرات الصحفية على النحو التالى:

مؤسسة الأهرام

محمد فايز فرحات رئيسا لمجلس الإدارة

ماجد منير رئيسا لتحرير جريدة الأهرام

محمد إبراهيم الدسوقى رئيسا لتحرير بوابة الأهرام وجريدة الأهرام المسائي ومجلة ديوان الأهرام الالكترونية

جمال الكشكى رئيسا لتحرير مجلة الأهرام العربى

خالد إسماعيل رئيسا لتحرير الأهرام الرياضى

حسين الزناتى رئيسا لتحرير مجلة علاء الدين

سوسن مراد عز العرب رئيسا لتحرير مجلة البيت ونصف الدنيا

عزت إبراهيم رئيسا لتحرير الأهرام ويكلى

نيفين كامل رئيسا لتحرير الأهرام إبدو

إيمان عراقى رئيسا لتحرير مجلة لغة العصر والأهرام الاقتصادى

محمد عبد الله رئيسا لتحرير مجلة الشباب

أحمد ناجى قمحة رئيسا لتحرير مجلة السياسة الدولية ومجلة الديمقراطية

أيمن شعيب رئيسا لتحرير الأهرام التعاونى والزراعى

هشام الزينى رئيسا لتحرير بوابة الأهرام أوتو

مؤسسة أخبار اليوم

إسلام عفيفى رئيسا لمجلس الإدارة

أسامة السعيد رئيسا لتحرير جريدة الأخبار

محمود بسيونى رئيسا لتحرير جريدة أخبار اليوم

محمد عدوى رئيسا لتحرير اخبار النجوم

مصطفى عبد المقصود رئيسا لتحرير بوابة أخبار اليوم

خالد النجار رئيسا لتحرير مجلة أخبار السيارات

عصام السباعى رئيسا لتحرير مجلة آخر ساعة

إيهاب إمبابى رئيسا لتحرير جريدة أخبار الحوادث

هويدا حافظ رئيسا لتحرير مجلة فارس

ياسر عبد الحافظ رئيسا لتحرير كتاب اليوم وجريدة أخبار الأدب

أسامة أبو زيد رئيسا لتحرير أخبار الرياضة

أحمد عطية صالح رئيسا لتحرير اللواء الإسلامى

أحمد المراغى رئيسا لتحرير جريدة الأخبار برايل

مؤسسة دار التحرير

طارق لطفى رئيسا لمجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر

أحمد أيوب رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية

أحمد سليمان رئيسا لتحرير البوابة الالكترونية لمؤسسة دار التحرير

شريف عطية رئيسا لتحرير مجلة حريتى

محمد الأبنودى رئيسا لتحرير مجلة عقيدتى

محمد فهمى رئيسا لتحرير جريدة الإجيبشيان جازيت

محمد العزاوى رئيسا لتحرير جريدة البروجريه اجيبسيان

محمد الدمرداش رئيسا لتحرير جريدة الكورة والملاعب

مؤسسة دار الهلال

عمر سامى رئيسا لمجلس الإدارة دار الهلال

عبد اللطيف حامد رئيسا لتحرير مجلة المصور

سمر دسوقى رئيسا لتحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص

شهيرة خليل رئيسا لتحرير سمير وتوم جيرى

طه فرغلى رئيسا لتحرير مجلة الهلال وكتاب الهلال

مؤسسة روزاليوسف

هبه صادق رئيسا لمجلس الإدارة

أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف

وليد طوغان رئيسا لتحرير مجلة صباح الخير

أيمن عبد المجيد رئيسا لتحرير جريدة روزاليوسف وبوابة روزاليوسف الالكترونية

مؤسسة دار المعارف

رزق عبد السميع رئيسا لمجلس الإدارة

محمد أمين رئيسا لتحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف

وكالة أنباء الشرق الأوسط

أحمد كمال رئيسا لمجلس الإدارة والتحرير

الشركة القومية للتوزيع

رزق عبد السميع رئيسا لمجلس الإدارة