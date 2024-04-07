شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: رسائل الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بداية الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي مبشرة، وتؤكد أن الدولة المصرية سوف تواصل نهجها في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأتها مؤخرًا مشيرًا في هذا الصدد إلى تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال "سلطان"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث بالعديد من رسائل الطمأنة لجميع فئات المجتمع، سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث أكد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، مع عدم إغفال جانب الحماية الاجتماعية، منوهًا بأن ذلك يعزز من مظلة الأمان الاجتماعي لتضم فئات أكبر من الشعب وتتواكب مع المتغيرات التي يشهدها المجتمع اقتصاديًا.

وأضاف محمد سلطان أن الرسائل الثانية التي أبرزها الرئيس السيسي تعلقت بالشق السيسي، وما يتصل به من تجديد الدعوة لاستئناف الحوار الوطني، والذي جاء في ظل تواجد رموز العمل السياسي المصري في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الرئيس السيسي لم يغفل كذلك تأكيده على دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، وعدم إغفال مصر حقوق الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الرئيس رسخ لثوابت الدولة المصرية.