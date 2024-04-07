استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مغرب اليوم، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع ولي العهد.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.