شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لجامعة الدول ورئيس حزب المصريين يقدمان العزاء لأسرة أحمد فتحى سرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، والدكتور نبيه العلقامى الأستاذ بجامعة حلون ونائب مجلس الشوري السابق، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، منذ قليل بمسجد المشير طنطاوى.

كما وصل كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول، والدكتور هادى فهمى رئيس اتحاد اليد الاسبق، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب لتقديم واجب العزاء .

وتوفى الدكتور أحمد فتحى سرور، عن عمر يناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.

وقال نجل الفقيه القانوني الراحل تعليقا على وفاة أحمد فتحى سرور ، عبر صفحته علي موقع فيس بوك : إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.



وتابع نجل أحمد فتحى سرور في منشوره : "رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء يشعر بآلامهم وأحزانهم .. وداعاً المعلم والأب الحنون والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي، اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار، اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعا، لين القلب، متسامح، اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".



