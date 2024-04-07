ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع ولي العهد.
بعد ذلك، اجتمع ولي العهد مع رئيس الوزراء الباكستان، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
يذكر أن ولي العهد قد وصل إلى مكة المكرمة مساء السبت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك للإشراف ومتابعة خدمة ضيوف الرحمن، وخلال ذلك استقبل ولي عهد رئيس مجلس الوزراء البحريني ورئيس الصومال، وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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