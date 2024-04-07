الإمارات والأردن ينفذان عملية إسقاط مشتركة للمساعدات على شمال غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - أبو ظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات وسلاح الجو الملكي الأردني عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن المساعدات والمواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة القوات الجوية الإماراتية بلغ حجمها 62 طناً.

وأضافت: "يستمر تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق بين البلدين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها بشمال قطاع غزة".

كانت الإمارات قد أعلنت وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى ميناء العريش بمصر، تحمل على متنها 4 آلاف و630 طنا من المواد الإغاثية للمتأثرين من الأحداث في غزة.

يشار إلى أن الإمارات أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية جوا وبحرا إلى غزة، إضافة إلى استقبالها دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في البلاد، كما يوجد مستشفى ميداني إماراتي في القطاع.

من جانبه، قام الأردن بالعديد من عمليات الانزال الجوي للمساعدات بمفرده أو بمشاركة مع دول أخرى.