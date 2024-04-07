شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التموين والتخطيط يقدمان العزاء لأسرة أحمد فتحى سرور بمسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور على السيد مصيلحى وزير التموين و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على الحضور وتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوى.

كما حرص الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل ،كما حضر كل من حسن يونس وزير الكهرباء الاسبق و زكريا عزمى لتقديم العزاء بمسجد المشير طنطاوى

وتوفى الدكتور أحمد فتحى سرور، عن عمر يناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.

وقال نجل الفقيه القانوني الراحل تعليقا على وفاة أحمد فتحى سرور ، عبر صفحته علي موقع فيس بوك : إنا لله وإنا إليه راجعون، اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.



اسرة الدكتور احمد فتحي سرور تتلقي العزاء (1)



اسرة الدكتور احمد فتحي سرور تتلقي العزاء (2)



اسرة الدكتور احمد فتحي سرور تتلقي العزاء (4)



اسرة الدكتور احمد فتحي سرور تتلقي العزاء (5)



اسرة الدكتور احمد فتحي سرور تتلقي العزاء (6)



اسرة الدكتور احمد فتحي سرور تتلقي العزاء (7)



المستشار حنفي الجبالي (1)



جانب من الحضور (1)



جانب من الحضور (2)



جانب من الحضور (3)



جانب من الحضور (4)



جانب من الحضور (5)



جلال مصطفي السعيد



حنفي الجبالي



عبد السند يمامه



عزاء احمد فتحي سرور (5)



عزاء احمد فتحي سرور (7)



عزاء احمد فتحي سرور (8)



عزاء احمد فتحي سرور (9)



عزاء احمد فتحي سرور (10)



عزاء احمد فتحي سرور (16)



عزاء احمد فتحي سرور (17)



عزاء احمد فتحي سرور (18)



عزاء احمد فتحي سرور (19)



عزاء احمد فتحي سرور (20)



عزاء احمد فتحي سرور (21)



عزاء احمد فتحي سرور (22)



عزاء احمد فتحي سرور (23)



عزاء احمد فتحي سرور (31)



عزاء احمد فتحي سرور (37)



عزاء احمد فتحي سرور (38)



عزاء احمد فتحي سرور (39)



عزاء احمد فتحي سرور (40)



عزاء احمد فتحي سرور (41)



عزاء احمد فتحي سرور (43)



علي مصيلحي وزير التموين



علي مصيلحي



عمرو موسي وعبد الهادي القصبي



عمرو موسي



محمود التهامي