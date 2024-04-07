شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان فى مصر حاجة تانية.. حفل إفطار 600 شخص من الأيتام والمسنين وذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجواء رمضانية خالصة، أقيم إفطار لنحو 600 شخص جمع الأيتام والمسنين وذوي الهمم، بحديقة العاشر من رمضان لادخال الفرحة على قلوبهم في الشهر الكريم.

ويأتي هذا التجمع الكبير لهذه الفئات تزامنا مع التوعية بمتلازمة داون ويوم التوحد واليتيم وأعياد المرأة والأم، برعاية مؤسسة دليل الخير للتنمية و مؤسسة عظماء مصر .

وأكدت المهندسة سمر حسب الله منسق للاحتفالية، أن الهدف منها جاء لرسم البسمة على وجوه الحاضرين الذين حضروا الاحتفالية في أجواء رمضانية أدخلت السرور على قلوبهم، من خلال تقديم العديد من الفقرات التي تفاعل معها الحضور خاصة من الأطفال، حيث يعد هذا هو الإفطار السابع الذي يجمع هذه الفئات، من أجل التكافل الاجتماعي وتحقيق حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.



وأشارت نجوى مواهب منسق الحفل، أن هذه الاحتفالية تساهم في دعم كنز الوطن كما يلقبهم الرئيس السيسى نفسيا ومجتمعيا ودمجهم بالمجتمع في ظل ما تقدمه الدوله من مجهودات كبيرة، وعمل دؤوب من أجل تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكين ذوى الهمم من المشاركة الفعالة فى شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، فى مسارات العمل الوطنى.



فل إفطار 600 شخص من الأيتام



إفطار 600 شخص من الأيتام



إفطار 600 شخص من الأيتام



إفطار 600 شخص من الأيتام