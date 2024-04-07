شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: كلمة الرئيس بحفل الإفطار كانت بمثابة مكاشفة ومصارحة للفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن هذا الإفطار أصبح عادة سنوية وسنة حميدة من جانب الرئيس السيسى بإعتباره الأب لكل المصريين الذى يجمعهم فى إطار لم شمل كافة فئات المجتمع المصرى.

وأشارت متى أن دعوة الرئيس السيسى لإستكمال الحوار الوطنى تعتبر بمثابة أكبر رد على أن الدولة المصرية تسعى للتحاور مع كافة فئات المجتمع المصرى من أجل التوصل إلى صيغة ورؤية توافقية مشتركة بهدف مواجهة كافة الأزمات التى تواجهة الدولة المصرية والتى لن تستطيع أن تتغلب عليها بدون مشاركة كل فئات الشعب لوضع روشتة تتضمن كافة الحلول لهذه الأزمات.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كانت بمثابة مصارحة ومكاشفة للفترة الصعبة التى مرت بها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية ومدى تحمل الشعب المصرى بصبره كافة التحديات التى واجهتها مصر من أجل أن تمر البلاد إلى بر الأمان بسواعد أبناءها المخلصين والذين لم يتخلوا عنها.

وأكدت أن الرئيس كشف خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عن نجاح الدولة المصرية فى إقتلاع الإرهاب من كافه جذوره ، وهذا يعد أكبر إنجازات الرئيس السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك اتضح من خلال كلمته حينما قال : " هناك دول تقاتل الإرهاب لمدة 20 سنة وما نجحتش".