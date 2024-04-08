حسام وإبراهيم حسن يشاركان في افتتاح ملعب نادي سيدي بشر بالإسكندرية بعد استعادته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على حضور افتتاح ملعب نادى سيدى بشر فى الاسكندرية، اليوم الأحد، بعد إعادته لأهالي المنطقة تحقيقا للمنفعة العامة.

وافتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، مساء اليوم الأحد، ملعب نادي سيدي بشر، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب، والمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة.

حضر الافتتاح النجوم القدامى لأندية الأهلي والزمالك كل من "طارق يحيى، معتز إينو، أحمد عادل، محمد عمارة، عبدالستار صبري، أسامة نبيه، هادي خشبة، ياسر ريان، أمير عبد الحميد، وعدد من رؤساء أندية الإسكندرية، وقيادات المجتمع السكندري.

وتأتي إعادة افتتاح الملعب، بعد الأزمة التى حدثت خلال الأيام الماضية، بسبب صدور حكم قضائي بتسليم الأرض لمالكها وإنهاء العلاقة الإيجارية للنادى.

وعقب ذلك اصدر محافظ الاسكندرية، قرارا رقم 136 لسنة 2024، بالاستيلاء المؤقت على الملعب لصالح النادى لحين إجراءات نزع الملكية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إن ملعب سيدي بشر من أقدم ملاعب كرة القدم الخماسية والذي يعود تاريخ إنشائه إلى حوالى 60 عاما، حيث جرى بنائه وتصميمه فى ستينيات القرن الماضي.

وأكدت الشريف استكمال الملعب وفرشه بالنجيل الصناعي ووضع القوائم الحديدية للمرمى وشبك حراسة المرمى وبوابات حديد وتزويده بكشافات الإضاءة الليلة لممارسة الألعاب الرياضية تحت الأضواء الكاشفة للفرق واللاعبين.

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