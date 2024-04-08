شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم.. تعرف على عقوبة خطف الأطفال وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، أحداثا مختلفة حيث قرر محمود الليثى أن يساعد المعلم في استعادة ابنه المخطوف عن طريق خطف ابنة الجنتل ملك من أجل مساومة الأخير لرجوع ابنة المعلم، وفى هذا الإطار نوضح في السطور التالية العقوبة القانونية الواقعة على ارتكاب جريمة خطف طفل.

نصت المادة 289 من قانون العقوبات على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة 290 من ذات القانون على أن كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطفبالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ويعرض مسلسل المعلم ضمن قائمة المسلسلات التي تقدمها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان 2024.