شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى انعقد اليوم الإثنين بدلا من الأربعاء الذى يوافق إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.