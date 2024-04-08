شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة.. تعرف على عقوبة احتجاز شخص أو حبسه وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض مسلسل مليحة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ ودور مصر في دعم القضية وأشقائنا الفلسطينيين، كما أظهر الحرب على الإرهاب الذى عانت منه الدولة المصرية لسنوات.

وفى هذا الإطار ظهر في الحلقة 13 من مسلسل مليحة بطولة الفنان دياب، والذى يعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، التي تقدمها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتجاز مليحة والشيخ سالم "سامى المغاورى" والدكتور هشام "على الطيب" لدى أمير الإرهابيين في سيناء.

ومما لا شك فيه أن الجماعات الإرهابية ارتكبت الكثير من الجرائم، ولكن خلال هذه السطور نستعرض عقوبة احتجاز شخص أو حبسه وفقا للقانون.

ونصت المادة 280 من قانون العقوبات على أنه كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري.

كما نصت المادة 281 من ذات القانون على أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وظهر في نهاية الحلقة وصول أدهم "دياب" وقواته من رجال الجيش المصري إلى مكان احتجاز مليحة وانقاذها ومن معها.