شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

قال فيها: بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهاني القلبية على أداءكم اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، تستكملون بها رؤاكم الحكيمة في بناء الجمهورية الجديدة التي نفخر جميعا بإنجازاتها ونجاحاتها التي تحققت بفضل توجيهاتكم.

وتابع: وانتهز هذه المناسبة، لأتقدم إلى فخامتكم بأطيب الأمنيات والتهانى بقرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية وأمتنا الإسلامية بالأمن والأمان، حفظكم الله، وحفظ الله مصر بكم، وبارك جهودكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم.