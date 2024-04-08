شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: رسائل الرئيس السيسى بحفل إفطار الأسرة المصرية تعكس حجم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب على أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستمرار حالة الحوار الوطني الذي دعا له، موضحا أن الحوار خلق حالة من الحراك السياسي وكشفت مخرجاته الاقتصادية عن توصيات تستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة .

وثمن النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني، وتكليف الحكومة بتنفيذها، موضحا أن هذا يؤكد أن الدولة بقيادة الرئيس ماضية في طريقها بخطوات ثابتة نحو جمهورية البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية .

وقال السنباطي إن رسائل الرئيس تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية بسبب المشهد الإقليمي والدولي، والتي تنعكس بطبيعة الحال على الدولة المصرية.

ولفت السنباطي إلى أن الدولة تتحرك في أكثر من مسار وسط أمواج عاتية من الأزمات الإقليمية التي تشتعل وتتأجج، وأضاف: "تسعى الدولة المصرية جاهدة لإطفاء هذه الحرائق المشتعلة حتى ينعم الإقليم بحالة من الهدوء والاستقرار".

وقال السنباطي إن الرئيس أعلن ملامح خطة الدولة المستقبلية خلال كلمته التي أعقبت آداء اليمين الدستورية بمجلس النواب، وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية عندما تحدث عن الاستمرار فى تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

وأشاد السنباطي بالسياسة الخارجية للدولة المصرية والتي تحدث الرئيس عن ملامحها تحت مسمى سياسات الإتزان الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتى تحددها محددات وطنية واضحة فى مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى ،والسعى لإقرار السلام الشامل القائم على العدل .

ومن جانبة أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، مؤكداً أنها حملت عدد من الرسائل الهامة للمصريين حول المستقبل، كما كشفت طريق عبور مصر من الأزمات إلى الاستقرار وشمل رسائل توضيح لحجم التضحيات التي دفعها الشعب المصري من أجل أن تعبر بلاده من حالة عدم الاستقرار إلى مرحلة البناء والتعمير والتوجه نحو الجمهورية الجديدة التي تصب اهتمامها حول بناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة له، ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت صريحة واتسمت بوضوح الخطوات المقبلة في الفترة الرئاسية الجديدة أمام جميع الفئات المجتمعية التي حضرت حفل الأسرة المصرية، لافتا إلى أن حرص الرئيس السيسي على تنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية كل عام يؤكد حرصه على وحدة الصف المصري، خاصة أننا نعيش في الجمهورية الجديدة والتى تسع جميع المواطنين دون تفرقة، وهذا الحفل أكد أن مصر كلها عبارة عن أسرة واحدة ويجمعنا هدف واحد وهو بناء بلادنا والعبور بها نحو التقدم والازدهار والبناء.

وثمّن أحمد أبو زيد تأكيد الرئيس السيسي على استمرار حالة الحوار الوطني، الذي ساهم في خلق الكثير من الفرص، التي كانت سببًا في الوصول إلى مخرجات وتوصيات من شأنها تعزيز مسار الإصلاح لكل الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ما يسهم في دعم جهود الدولة لمجابهة أي تحديات أو أزمات .