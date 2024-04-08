شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن ينظم احتفالية ليلة القدر ويكرم عددا من الأمهات المثاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الإثنين، حفل افطاره السنوى، بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ رئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والمستشار محمود فوزى رئيس حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى والعميد وسام صبرى المدير التنفيذى للحملة، والنائب علاء عابد وحسام الخولى نواب رئيس الحزب وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



وهنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمتين العربية والأسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلا:" نجتمع اليوم على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أن هذا اليوم من أجمل أيام شهر رمضان وفيه بركة زائدة كونه من العشر الآوخر من رمضان، ونسعى باخلاص جاهدين لتحقيق ما يصبوا إليه الشعب المصرى".



ورحب النائب أحمد عبد الجواد، النائب الأول رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، بضيوف الحزب فى الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، مهنئًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية فى الولاية الجديدة.



وأضاف عبد الجواد، خلال كلمته بحفل إفطار حزب مستقبل وطن، أن تنصيب الرئيس جاء بعد استحقاق انتخابى شهده العالم أجمع، وجاء معبرًا عن إرادة المصريين، فى بناء دولة ديمقراطية جديدة تتسع للجميع، حيث عبر الشعب المصرى بوضوح عن إصراره فى استكمال إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.



وأشاد نائب رئيس الحزب، بخطاب تنصيب الرئيس خلال حلف اليمين وهو ما أعاده فى إفطار الأسرة المصرية والتى تتضمن الاستمرار فى الاصلاح الاقتصادى ودعم حالة الاصلاح السياسى مع وضع قضية بناء الإنسان على رأس أولويات العمل ومنها توفير حياة كريمة وكذلك سياسة مصر الخارجية التى تقوم على محددات وطنية واضحة.



وأكد النائب أحمد عبدالجواد، أن جميع الإنجازات التى تحققت ما كانت ستحقق إلا فى وجود شعب يصر ويسعى لاستكمال المسيرة، وقيادة سياسية واعية تسعى لتثبيت القواعد الديمقراطية الحديثة.



وأوضح، أن حزب مستقبل وطن، يدافع عن ثوابت الدولة المصرية، ويسعى لذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الرئيس السيسى يسعى لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى والاستمرار فى السياسات التى تنتهجها الدولة المصرية والتى تقوم على محددات وطنية واضحة.



وقال "عبدالجواد"، أن الحزب يسعى لتحقيق مستهدفات العمل الوطنى التى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على استمرار الحزب فى دعم كافة مؤسسات الدولة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.



ومن جانبها وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تحية تقدير للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، على الدعوة الكريمة، مؤكدة أن الوحدة الوطنية جزء من قوة مصر الناعمة وهو ما نحتاج اليه خلال الفترة الراهنة، مشيرة إلى أن العمل الأهلى لم يعد حكرا على مؤسسات المجتمع المدنى،بل الأحزاب السياسية تقوم بدورها فى خدمة المجتمع.



وأشادت بتلاحم مختلف فئات الشعب خلال الفترات الماضية، منوهة إلى الدور الفعال الذى يقوم به حزب مستقبل وطن حيث نجح فى حصد أكثر من نصف عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ وهو ما يؤكد قوة انطلاقته.



وقدم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية التهنئة لقيادات الحزب والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى قدرة الحزب الفعالة على المشاركة فى الحياة السياسية والوصول للجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربا عن امنياته بدوام التقدم والمضى قدما نحو خدمة وطننا الغالي.



وكرم الحزب عدد من الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وقدم لهن رحلة عمرة.



النائب أحمد عبد الجواد



صورة تذكارية خلال الحفل



وزيرة التضامن وعدد من الأمهات المثاليات يهد تكريمهن ياحتفالية مستقبل وطن



احتفالية حزب مستقبل وطن



احتفالية ليلة القدر لحزب مستقبل وطن



احمد عبد الجوادوالمستشار محمود فوزي والدكتور عبد الهادي القصبي



الأمهات المثاليات بعد تكريمهن



الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف



الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن



المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن