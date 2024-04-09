التحالف الوطنى يوزع الجوائز على الفائزين بالدورة الرمضانية فى القليوبية

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القاهرة - سامية سيد - اختتم التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية ، فعاليات الدورة الرمضانية التي ينظمها التحالف بالمحافظة، وذلك بمشاركة فرق من مختلف الفئات والأعمار، بأحد الملاعب الرياضية وقام بتوزيع الجوائز على الفائزين.

تسعى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التدخلات السريعة والمباشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي تنفذها مؤسسات وأمانات التحالف خلال موسم رمضان 2024، مستهدفة 19 مليونا و841 ألفا و510 مستفيدين، بتكلفة تتخطى مليار و800 ألف جنيه.



التحالف الوطنى يوزع الجوائز على الفائزين بالدورة الرمضانية بالقليوبية (1)



التحالف الوطنى يوزع الجوائز على الفائزين بالدورة الرمضانية بالقليوبية (2)



التحالف الوطنى يوزع الجوائز على الفائزين بالدورة الرمضانية بالقليوبية (3)