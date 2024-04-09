شكرا لقرائتكم خبر عن جهود التحالف الوطنى فى توفير مظلة الحماية الاجتماعية.. إليك أبرز التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 13مارس 2022، تم توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة، وانضم إلى التحالف حتى الآن 34 كيانًا وجمعية أهلية تختص بالعمل المدني، حيث وضعت المؤسسات والجمعيات الأهلية مجتمعة، اللبنة الأولى للتحالف، وما زالت ترحب بانضمام العديد من المؤسسات والهيئات بعد توفيق أوضاعهم لتوحيد الجهود؛ بحيث يتم تكوين قاعدة بيانات موحدة تعمل عليها جميع المؤسسات في التحالف، لضمان عدم تكرار المساعدات ووصولها لمستحقيها، في ظل وجود مشروعات قومية في الدولة وعلى رأسها المشروع القومي التنموى “حياة كريمة” الذي وحد جهود التنمية تحت مظلته.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه يستهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى زيادة عدد الأسر المستهدف إخراجها من دائرة الفقر إلى الحال المتيسر بشكل نهائى ومستدام، واستكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا بدون استثناء فى السنوات المقبلة، وزيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الـ 5 سنوات القادمة لتحقيق الثلاثة أهداف الأساسية برأس مال يتجاوز الـ 200 مليار جنيه.



وتابعت الدراسة أنه كما كان لمؤسسة حياة كريمة الدور الشريك والبارز فى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة”، التى تخدم أكثر من 58 مليون مصرى فى قرى وريف مصر، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم (2700) لسنة 2020 بضم مؤسسة حياة كريمة كمؤسسة المجتمع المدنى الوحيدة ضمن لجنة إدارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تضم 20 وزارة وهيئة، لتقوم بالتسويق لكافة المشروعات التى تنفذ فى المشروع القومى حياة كريمة. كما تساهم فى تنفيذ وتمويل ومتابعة المشروع القومى بالتعاون مع الجهات الشريكة.



وقامت “مؤسسة حياة كريمة” أحد أبرز كيانات التحالف الوطنى بالعديد من المبادرات التى استفاد منها ملايين من المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا نجد منها: مبادرة “وصل الخير”، ومبادرة “راجعين نتعلم”، ومبادرة “التعليم حياة”، ومبادرة “أنت الحياة”، ومبادرة “يدوم الفرح”، ومبادرة “قطار الخير”، ومبادرة “ستر وعافية”، ومبادرة “كتف فى كتف”، ومبادرة “خيرك سابق”، ونفذت مؤسسة حياة كريمة “مبادرة تقدر فى 10 أيام” لكافة مواد الثانوية العامة بقسميها الأدبى والعلمي.



كما شاركت مؤسسة حياة كريمة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى فى بناء 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة، ولم تغفل المؤسسة العدد الكبير للأميين فى القرى لذا تم محو أمية 74091 مواطنًا. كما شاركت فى إنشاء 1101 وحدة طبية، وأُجريت 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام بـ 83 قافلة بيطرية. بالإضافةً إلى 353 نقطة إسعاف. والمشاركة فى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، ومبادرة سكن كريم، وتعاونت مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادى، وكذلك فك كرب 2000 غارم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا. كل هذا بجانب الاستجابة السريعة لمؤسسة حياة كريمة بالدعم المادى والعينى فى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا جراء تأثر الوضع الاقتصادى نتيجة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.



وفى إطار جهودها لبناء الإنسان المصرى، وخدمة الأسرة والنشء؛ فتم المشاركة فى إنشاء 213 مركزًا للأسرة والطفل، و31 حضانة، و62 مكتبة، وأجرت حياة كريمة 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالى قرى المبادرة، و154 ندوة طلابية فى الجامعات المصرية، بهدف تدريب الطلاب على المهارات الحياتية، من خلال ورش عمل ومسابقات ومناقشات وأنشطة ثقافية، وذلك لمساعدتهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم، والوصول إلى أهدافهم واتخاذ القرارات المهنية بشكل سريع وناجح. مع توفير جولات ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة. ولم تغفل حياة كريمة كذلك القيام بندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين.



وإلى جانب الجهود الحكومية؛ شاركت الجمعيات الأهلية فى المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، وفى التوعية والمساعدات والتجهيزات وفتح مقار للمبادرات وضخ بعض التمويلات، وتمت المشاركة فى مبادرة سكن كريم، كما أسهمت بـ 200 مليون جنيه لتوفير السكن فى أكثر من 5 محافظات بالصعيد. كما أن نسبة مساهمة المجتمع المدنى فى القضاء على الفقر تخطت 5 مليارات جنيه سنويًا أثناء جائحة كورونا. علاوة على استجابة منظمات المجتمع المدنى بسرعة بالدعم المادى والعينى فى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا جراء تأثر الوضع الاقتصادى نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.