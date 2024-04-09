شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مبادرات لـ"مستقبل وطن" على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق حزب مستقبل وطن على مدار شهر 6 مبادرات وفعاليات خدمية ومجتمعية على مدار أيام شهر رمضان، من بينها تنظيم مائدة إفطار واحدة لإفطار الأسر الأكثر احتياجا بكل محافظة، وأخرى لتوزيع وجبات إفطار رمضانية جاهزة يتم توزيعها على المستحقين عن طريق توصيلها بمقر إقامتهم والتي عملت بشكل يومي طوال ايام شهر رمضان المبارك.

واستعرض الحزب، خلال فيديو له، تفاصيل مبادرات وأنشطة الحزب على مدار شهر رمضان، وتضمنت إعداد وتوزيع وجبات ( إفطار) على المسافرين خلال شهر رمضان المبارك في عدد من المحافظات، كما نظم الحزب فعالية الأم المثالية وإهدائهم رحلات عمرة بالمجان،بجانب تنظيم دورة رمضانية لكرة القدم تحت رعاية الحزب بكافة المحافظات وبمشاركة أمانات الحزب الجغرافية بجميع المراكز والأقسام، والتي تنظمها أمانات الرياضة والشباب والإعلام.